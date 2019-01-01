Антидопинговое агентство США в очередной раз требует отстранения России

Американское антидопинговое агентство требует у WADA отстранения России от соревнований. Очередной накал страстей вызвало то, что наша страна вовремя не предоставила экспертам доступ к данным.



Во Всемирное антидопинговое агентство поступают требования от USADA о том, чтобы лишить Россию статуса соответствия стандартам WADA. Причиной тому стал срыв сроков предоставления доступа к данным Московской лаборатории, сообщает РБК.

"Никого не удивляет то, что дедлайн был пропущен. Пришло время, и WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков", - негодует глава USADA Трэвис Тайгарт.

Руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в конце декабря обратился к президенту страны с предупреждением о «спортивной самоизоляции», которая может начаться для России, если эксперты Всемирного допингового агентства до наступления нового года не получат доступа к данным. Ганус подчеркнул, что российский спорт оказался у края пропасти. В Кремле в ответ на его слова заявили, что глава РУСАДА "не совсем в курсе" рабочего процесса, однако обещали прислушаться к его мнению.