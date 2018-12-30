Биатлонист Шипулин завершил свою карьеру девятым местом

Утром в воскресенье, 30 декабря, стало известно, что знаменитый российский биатлонист Антон Шипулин завершил свою спортивную карьеру девятым местом. Ранее он сообщил об уходе из профессионального спорта.

Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт приняли участие в "Рождественской гонке-2018", которая состоялась в Германии, передает издание "Известия". Подчеркивается, что российские спортсмены уступили лидерам масс-старта – итальянским биатлонистам – 1 минуту и 14,7 секунды.

Напомним, ранее в рамках пресс-конференции Шипулин анонсировал свой уход из большого спорта, отметив, что устал от "двойных стандартов".