Ягудин раскрыл, кто ломает психику юных Загитовой и Медведевой

Знаменитый фигурист, победитель Олимпиады 2002 Алексей Ягудин вместе с легендарным тренером по фигурном катанию недавно комментировал чемпионат России, на котором соревновались Женя Медведева и Алина Загитова.

15-летняя Загитова и 19-летняя Медведева не вошли в тройку призеров. Женя стала седьмой, Алина - пятой. Золото и серебро завоевали 14 -летние воспитанницы Этери Тутберидзе Анна Щербакова и Саша Трусова.

Журналисты так и вьются вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой и чемпионки мира Евгении Медведевой. По этому поводу и высказался Алексей Ягудин. В интервью Youtube-каналу "Неспортивное поведение" Ягудин рассказал, как во время рабты на чемпионате России ему позвонили из одного издания и попросили рассказать, как проходят соревнования. Как отметил Алексей, СМИ не интересны факты и результаты. Им подавай интригу. По словам Ягудина, журналистам интересно что-то дурно пахнущее.

"Понимаете, СМИ ломают девочкам психику. Они же еще девочки — одной 16 лет, другой — 19. Дайте им спокойно работать", - ответил журналистку фигурист.