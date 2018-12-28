Илья Геркус покинул пост генерального директора футбольного клуба "Локомотив Москва". О "Локомотиве" у него остались исключительно положительные впечатления.



Геркус занимал должность генерального дтректора ФК "Локомотив Москва" с лета 2016 года, сообщает Мир24 со ссылкой на "Спорт-Экспресс". Он отметил, что за это время была проведена грандиозная работа, которая привела клуб к Кубку России и к почётному званию чемпионов страны. По мнению Геркуса, "Локомотив" вернулся в турнир сильнейших команд Европы.



"Сегодня я покидаю «Локомотив Москва». Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Это была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить – большое счастье", - рассказал теперь уже бывший генеральный директор о времени, проведённом в клубе.



Геркус добавил, что его уход из "Локомотива" не означает уход из футбола вообще. Он планирует остаться в спорте и возлагает на будущее большие надежды.