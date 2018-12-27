Алина Кабаева считает, что Евгении Медведевой стоит меньше сидеть в соцсетях

Российская гимнастка Алина Кабаева в минувшую среду, 26 декабря, заявила, что юная фигуристка Евгения Медведева непременно себя покажет, если будет проводить меньше времени в социальных сетях.

Недавно Медведева сообщила, что планирует отказаться от общения в Интернете со своими преданными болельщиками, поскольку ей пишут огромное количество негативных комментариев. Эти моменты выводят спортсменку из себя и не дают ей сосредоточиться на тренировках, передает teleprogramma.pro.

Алина Кабаева заявила, что Евгения является очень перспективной, талантливой фигуристкой и поддержала ее решение отдалиться от соцсетей. Гимнастка заметила, что когда она выступала, то не обращала внимания, что о ней говорят СМИ – она знала себе цену и упорно шла к победе, сообщает "Спорт-Экспресс".