Фигуристка Евгения Медведева поделилась откровенным - каких мужчин она не любит

Фигуристка Евгения Медведева, у которой очень много поклонников среди любителей фигурного катания, замуж пока не собирается, но знает, какой бы мужчина мог быть рядом с ней. Девушку раздражают мужчины, видящие в своей любимой женщине только хозяйку, кухарку с кастрюлями и сковородками. Медведева сама очень деятельный человек. Фигуристку Евгению Медведеву возмутило предложение сменить гражданство

18-летняя Женя - двукратная чемпионка мира, серебряный чемпион Олимпиады-2018 - понимает и соглашается, что в обязанности женщины входит содержание дома, но и это не должно мешать ее самореализации. По мнению Медведевой, женщина должна работать.

Евгения Медведева рассказала о своих приоритетах в отношениях с противоположным полом. "В противоположном поле меня бесит, когда мужчина говорит, что женщина должна лишь готовить на кухне. Как человек деятельный, я не смогу каждый день сидеть дома и жарить яичницу, борщи варить, хинкали лепить!" - сказала фигуристка.

По мнению девушки, мужчина должен за собой ухаживать. Женя не согласна с девушками, для которых главное в мужчине - душа. "Небритый, непричесанный, грязная обувь, отсутствие парфюма — все это мне не по душе", — пояснила фигуристка в эфире Love Radio.

Напомним, после Олимпиады Евгения Медведева приняла решение и перешла тренироваться к канадскому специалисту. Теперь ей предстоит большая работа. Тренер ломает ее технику катания.