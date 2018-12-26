Алексей Васильев простился с Челябинском

Алексей Васильев - культуртрегер и пропагандист бокса и русских национальных видов единоборств, до недавнего времени, широко известный в боксерских кругах директор челябинской промоутерской компании «УралБоксПромоушен» простился с Челябинском. Жить и работать в ближайшем будущем он будет в Краснодаре. С Алексеем Николаевичем встретился наш корреспондент:

- Прежде всего, я хочу выразить благодарность Евгению Ефремовичу Вайнштейну – руководителю «УралБоксПромоушен», известному российскому меценату и любителю бокса. Человеку, воспитавшему множество настоящих людей, и замечательных боксеров.

Те годы, что я с ним провел, были для меня хорошей школой. Спасибо за то, что он открыл передо мной новые возможности, перспективы. Но, наверное, пришло время для того, чтобы мне использовать свои силы в этом, же направлении, но с большей самостоятельностью.









Мой первый проект, в котором я буду принимать уже самостоятельное участие – совместный проект Федерации бокса России, Федерации бокса Краснодарского края и промоутерской компании «Ангелы А». Это всероссийский боксерский форум, который будет проходить с 31 января по третье февраля в Краснодаре. В рамках, которого пройдут соревнования по профессиональному боксу. В том числе и бои профессиональных боксеров на Кубок Президента в легком и суперполусреднем весе.

Кубок президента, по значимости и размаху вполне можно считать российским аналогом Всемирной боксерской супер серии. Здесь так же восьмерка сильнейших боксеров, в течение полугода будет определять сильнейшего, по олимпийской системе. Четвертьфиналы некоторые уже прошли. И второго февраля 2019 года состоится очередной раунд Кубка Президента в Краснодаре.

Предложение об участии получили, и свое предварительное согласие уже дали команды известных южноуральских боксеров: Дениса Шафикова, Константина Пономарева и Алексея Евченко.

Финал Кубка Президента состоится на Красной площади, в День бокса 22 июля. И вполне возможно, что в награждении будет участвовать Президент России.









Что касается наших известных проектов: «Бойцовский клуб» и «Победные традиции»…

«Бойцовский клуб», настолько полюбился, что ребята из челябинских фитнес-центров, уже начали самостоятельно проводить подобные боксерские мероприятия. Что интересно, подобные турниры, начали проводить по всей России. Создана Лига бокса. Активно ведет свою работу региональная Лига Бокса в Пермском крае… Так, что возможность проведения подобных боев для истинных любителей бокса сохраняется. Как в Челябинске, так и в других регионах. К сожалению, мне сегодня просто не хватает времени, чтобы так же мощно, как ранее, вкладываться в этот замечательный проект…

«Победные традиции» тоже надеюсь, что будут жить. Во всяком случае, мне этого бы сильно хотелось. И мои партнеры, по этому проекту: общество традиционной русской культуры в городе Миассе, и Константин Башлыков… Надеюсь, они поддержат начатое нами… И проект будет жить.























