Шипулин признался, что устал от двойных стандартов в спорте

Знаменитый российский биатлонист Антон Шипулин, который принял решение завершить свою спортивную карьеру, признался утром во вторник, 25 декабря, что очень устал от двойных стандартов в спорте.

Шипулин отметил, что в последнее время тренировки и соревнования не приносят ему такого удовольствия, как раньше. Биатлонист заметил, что каждую секунду думает не о спорте, а о семье. Более того, по его словам, спорт стал "очень грязным", передает портал "Вести".

Антон Шипулин заметил, что в настоящий момент повсюду двойные стандарты, а желания бороться с ветряными мельницами у него нет.