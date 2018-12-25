Российский биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Знаменитый российский биатлонист Антон Шипулин утром во вторник, 25 декабря, сделал важное заявление. Согласно последней информации, спортсмен принял окончательное решение завершить свою карьеру.

Соответствующее заявление 31-летний Антон Шипулин сделал лично в рамках сегодняшней пресс-конференции. Биатлонист также

Ранее в средствах массовой информации уже появлялись данные о том, что Шипулин может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.