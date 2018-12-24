Российский боец Арби Агуев проведет бой против бразильца Элиас Сильвериу

26 января российский боец ММА Арби Аргуев проведет супер-бой против бразильского бойца Элиас Сильвериу. Поединок возглавит кард турнира ACA-91 в Грозном.

Президент лиги Алексей Яценко: "27 летний Агуев - боец с «железной хваткой». Получив за свою бескомпромиссность прозвище «Монстр», Арби в каждом бою отдает всего себя. Он - фактурный, колоритный и мощно бьющий боец, отличающийся агрессивным стилем ведения поединка. Россиянин умеет навязать сопернику высокий темп, с первых секунд боя идет в жесткий размен, используя амплитудные броски. Дзюдоисткое прошлое сказалось на владении богатым арсеналом бросковой техники, но так же превосходно владеет и ударной, что демонстрирует в ближнем бою. Агуев отличается особой бойцовской "духовитостью": психологически заряжен на рубку и готов выйти против кого угодно и когда угодно.

Его соперник, 32 летний бразилец Элиас Сильверио - очень опытный боец, принимал участие в турнирах организаций UFC и Jungle Fight. В свое время владел титулом чемпиона Jungle Fight. Он выходец из школы тайского бокса, доминирует в "стойке", но при этом отлично работает в партере. Сильверио необычайно физически силен, обладает крупными габаритами для полусреднего веса.

Бой будет очень интересным, сложным, тем более, что российскому бойцу выступление на домашней площадке добавит большую психологическую ответственность".

В андеркарте турнира ACA-91: Агуев-Сильверио пройдут 19 боев с участием бойцов из 7 стран:

до 77 кг: Беслан Исаев (Россия) – Евгений Бондарь (Россия)

до 93 кг: Евгений Егембердыев (Казахстан) – Батраз Агнаев (Россия)

до 84 кг: Алексей Ефремов (Россия) – Байсангур Вахитов (Россия)

до 70 кг: Иманали Гамзатханов (Россия) – Дауд Шайхаев (Россия)

до 57 кг: Даррен Мима (США) – Имран Букуев (Россия)

до 93 кг: Насрудин Насрудинов (Россия) - Расул Сайтхожаев (Россия)

до 61 кг: Даниель Густаво Сантос (Бразилия) - Мурад Каламов (Россия)

до 66 кг: Фелипе Фроес (Бразилия) - Сайфулла Джабраилов (

до 57 кг: Руслан Абильтаров (Украина) – Мурад Зейнулабидов (Россия)

до 84 кг: Бретт Купер (США) – Азамат Амагов (Россия)

до 77 кг: Роан Карнейро (Бразилия) – Хусейн Кушагов (Россия)

до 61 кг: Дилено Лопес (Бразилия) – Шамиль Шахбулатов (Россия)

до 57 кг: Мигель Фелипе Бунес Да Силва (Бразилия) – Мансур Хатуев (Россия)

до 66 кг: Фаниль Рафиков (Казахстан) – Алихан Сулейманов (Россия)

до 66 кг: Канат Келдибеков (Кыргызстан) – Хусейн Шайхаев (Россия)

до 61 кг: Имран Жулагов (Россия) - Родриго Прайа (Бразилия)

до 61 кг: Мехди Байдулаев( Россия) - Тревин Джонс (США)

свыше 93: Казбек Сайдалиев (Россия) - Олег Попов (Россия)

до 84кг: Хетаг Плиев (Канада) - Евгений Беляев (Россия).