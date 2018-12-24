Алина Загитова после чемпионата России обратилась к болельщикам
Кто из фигуристов поедет на чемпионат Европы в Минск
24 декабря 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка Алина Загитова, занявшая на чемпионате России четвертое место, обратилась с своим болельщикам. В Саранске за Загитову действительно болели ее поклонники и выступление с произвольной программой встретили аплодисментами.
Но произвольная Загитовой не удалась. Если короткую программу воспитанница Этетри Тутберидзе откатала безупречно, то в произвольной наделала ошибок. Даже упала два раза. В итоге Алина оказалась только на четвертом месте.
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"Дорогие болельщики! От всей души хочу поблагодарить вас за поддержку и любовь, которую вы дарили мне во время Чемпионата России в Саранске. Отдельное СПАСИБО Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу и Сергею Викторовичу за то, что вы всегда рядом со мной.
В этот раз не всё получилось, как хотелось, однако я чувствовала ваше тепло и доброту все эти дни", - написала Загитова в Инстаграм. Но на чемпионат Европы она поедет.
Победительница чемпионата Европы Анна Щербакова и серебряный призер Александра Трусова не проходят по возрасту. Девочкам сейчас только по 14 лет. Этот чемпионат России удивил поклонников фигурного катания. Пьедестал заняли три юниорки - воспитанницы Этери Тутберидзе. И Анна Щербакова, и Саша Трусова легко исполняют четверные прыжки, которые пока не удаются ни одному мужчине-фигуристу в мире.
В итоге России на европейском первенстве представят: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева.
На сайте Федерации фигурного катания на коньках России названы все составы на ЧЕ.
Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин
Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов
Пары: ЕвгенияТарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин, Анастасия Мишина - Александр Галлямов
Танцы на льду: Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин.
Запасные: Бетина Попова - Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова - Кирилл Алешин, Тиффани Загорски -Джонатан Гурейро.
На сайте федерации отмечается, что "состав российской команды на чемпионат Европы по решению тренерского совета сформирован по спортивному принципу и единогласно утвержден членами исполкома ФФККР".
Призеры чемпионата в женском одиночном катании Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная по возрасту еще не могут принимать участие во взрослых чемпионатах Европы и мира этого сезона.