Чепиков: Чего не хватило Логинову для победы в пасьюте

Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы Александр Логинов завоевал серебро в гонке преследования, которая прошла в субботу, 22 декабря, в чешском Нове-Место.

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, Член Правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков сказал, что у Логинова все-таки был шанс на первое место, как пишет НСН.

«У норвежцев более стабильная команда. Это было видно по прошлой, спринтерской, гонке, где четверо норвежцев попали в десятку. К этому нужно стремиться и нам. У нас есть сильный лидер, но необходимо, чтобы вся остальная мужская сборная к нему подтянулась, чтобы были более прогнозируемые и надежные результаты», - отметил Чепиков.