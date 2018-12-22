Новой чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова. Турнир проходит Саранске. Анна Щербакова - воспитанница тренера олимпийской чемпионки Алины Загитовой Этери Тутберидзе. Второе место получила Александра Трусова.

Долю балла проиграла "рязанская красавица", как называет Сашу Татьяна Тарасова, Анне Щербаковой. И третье место завоевала Алена Косторная. Девушки - юниорки тренируются в группе Этери Тутберидзе. Алина Загитова сорвала один прыжок и стала только пятой. Новая чемпионка России рассказала, что Новый год встретит дома с семьей на даче, а потом опять начнутся тренировки. В марте Ане исполнится 15 лет.