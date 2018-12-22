Олимпийская чемпионка Алина Загитова упала во время исполнения произвольной программы на чемпионате России. После короткой программы спортсменка лидировала, набрав наивысшую сумму баллов. Загитова катает произвольную программу "Кармен". Алина начала кататься не только под музыку, но и под аплодисменты болельщиков. Евгения Медведева все умеет делать, "но разок упала"

"Что же это было? Выходят дети, прыгают четверные прыжки", - рассуждает Татьяна Тарасова после выступления Алины. По итогам двух выступлений, Алина Загитова оказалась на третьем месте. Но не выступили еще две девочки. Тарасова вспомнила, что Загитова плохо провела разминку. Легендарный тренер считает, что Алина устала.

Комментаторы призывают поддержать наших фигуристок, которые уже завоевали много наград. Евгения Медведева тоже упала во время произвольной программы. Но Женя призналась, что будет рада и 10 месту на чемпионате России.

В итоге Загитова стала пятой.

