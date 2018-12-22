Фигуристка Евгения Медведева откатала произвольную программу. Знаменитый тренер Татьяна Тарасова, эмоционально комментируя выступление Жени, сказала, что она все умеет делать, "но разок упала".

Женя упала на тройном тулупе. А ранее она на тренировке программу откатала безупречно. По словам Тарасовой, у всех спортсменов бывают падения. "Спасибо Женя, что ты вернулась", - радуется поклонница этой фигуристки Татьяна Анатольевна. А какие сюрпризы устроили для Жени в Саранске болельщики. Ей передали шикарный букет в форме медвежонка и накидали на лед множество игрушечных медвежат и 500 роз.

143,66 - оценка Евгении за произвольную программу. В сумме - 205,9 балла. По итогам короткой программы Медведева была на 14 месте.