От допинга к брейкингу

В Австрии состоялся очередной этап кубка мира по биатлону. И на этом празднике спорта его организаторы вдруг «выкопали давно сдохшую кошку» - возобновили расследование, якобы применения нашими спортсменами допинга два года назад. По этому случаю, буквально накануне стартов, к нашим ведущим спортсменам заявились полицейские и устроили допрос о событиях двухгодичной давности. Но так ли это «вдруг»?

По моему убеждению - это была заранее запланированная акция психологического воздействия на наших спортсменов. Ведь совсем нетрудно представить какими будут результаты выступления спортсменки, которая всю предстартовую ночь проплакала от обиды и несправедливости. Что же произошло? Почему они позволяют себе столь хамское отношение к спортсменам великой страны?

После нашего унизительного участия в Олимпийских играх в Корее (без флага, без гимна и даже без каких-либо упоминаний о России) наши власти, с надеждой на полное прощение России, выполнили все их требования по надуманным ими же обвинениям. Думали, что уж после таких «прогибов» нас примут с распростёртыми руками в братскую семью международного спорта. По принципу: на волю с чистой совестью! При этом наши чиновники, видимо, начисто забыли, ставшую классической, фразу: «Кто из войны или унижения выбирает унижение, тот получает и то и другое».

Что ж, правильность этой истины подтвердилась и в спорте. Унижения состоялись и война продолжается. По моему мнению надо было на объявление войны не унижаться, а отказаться от участия в олимпиаде на таких условиях. А если уж поучаствовали, возможно для того, чтобы доказать, что мы и в обескровленном состоянии способны оказывать достойное сопротивление, то надо было на церемонии закрытия игр завершить это жестом непобеждённой в этой битве России. Надо было бросить все завоёванные награды (простите за грубость) в морду организаторам такой олимпиады. Это я говорю не только сейчас. Я и тогда призывал наших спортсменов к такому протесту, ссылаясь даже на опыт американских солдат, которые выбросили свои награды, полученные во Вьетнамской войне. Но ничего подобного мы не сделали...

Мы прогнулись, значит нас можно унижать и дальше. Что и произошло в Австрии. Просто российских спортсменов практически невозможно обвинить в новых приёмах допинга, поскольку они поставлены под особый, многократный, явно предвзятый контроль. Допинг-это приём каких-либо средств, стимулирующих организм спортсмена. И перечень этих средств практически ничем не ограничен. Завтра, например, могут объявить допингом кефир, ведь в нём содержится 3% алкоголя. И популярен он, в основном, в России. Вот Вам и очередной предлог гонений на наших спортсменов.

А пока придумали новый способ воздействия на них. В связи с тем, что вопрос допинга (стимулирования) на данном этапе почти исчерпан, то решили прибегнуть к технологии торможения наших спортсменов. Поскольку стимулирование вошло в обиход под английским названием «допинг», то и это гадкое, искусственное торможение спортсменов предлагаю назвать на языке авторов: «брейкин» (торможение). Если мы и в этот раз промолчим, прогнёмся, проглотим (а по моим наблюдениям, именно к этому всё и сводится), то и эта технология воздействия на наших спортсменов будет совершенствоваться и повторяться. Мало ли по какому поводу можно организовать вполне законный допрос человека. Можно и не в качестве нарушителя, (перешедшего дорогу в неположенном месте, потрогавшего рукой какой-то ценный экспонат в музее и т. д.), а даже в качестве свидетеля какого-нибудь вымышленного преступления. Вот и пусть наш спортсмен, вместо подготовки к старту, всю ночь доказывает своё алиби и отсутствие на месте придуманного события. Не надо думать, что такое невозможно в таких цивилизованных странах, как Австрия. Для тех, кто так считает, напомню, что в этом конкретном инциденте нашим спортсменам полиция настоятельно рекомендовала сохранять в тайне факт предстартового допроса. В не столь отдалённом нашем прошлом это называлось подпиской о неразглашении. Тогда представьте себе о чём и о скольком молчат дисциплинированные австрийцы под настоятельными рекомендациями полиции, коль они не стесняются такое рекомендовать иностранным гражданам. Таким образом, наши грехи тридцать седьмых годов, давно осуждённые нами, вполне привольно процветают в современной Европе.

Скажу своё мнение, как должна была поступить в этой ситуации великая страна Россия. По моему мнению, сразу, как только стало известно о провокации, наши спортсмены должны были собрать чемоданы и покинуть столь недружественную к ним страну. Зачем нам такой спорт? А спортивные чиновники и министерство иностранных дел России должны были заявить свои протесты. И потребовать, чтобы, в дальнейшем, власти страны, организующей подобные чемпионаты, в которых планируется наше участие, гарантировали неприкосновенность наших спортсменов. И любые расследования с их участием проводить только по согласованию с нашим послом. При отсутствии таких гарантий нечего нашим спортсменам ехать на очередные унижения. Такие заявления можно сделать и сейчас. Лучше поздно, чем никогда.