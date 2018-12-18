Кубок МАТЧ ПРЕМЬЕР пройдет между ФК «Локомотив», «Ростов», «Зенит» и «Спартак».

Кубок МАТЧ ПРЕМЬЕР пройдет с 21 по 29 января 2019 в Катаре между футбольными клубами «Локомотив», «Ростов», «Зенит» и «Спартак». Кубок МАТЧ ПРЕМЬЕР — это главное футбольное событие января 2019 года в российском футболе, которое получит масштабное информационное освещение на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также в аккаунтах каналов в социальных сетях и интернет-площадках matchtv.ru и sportbox.ru.

Турнир будет организован при участии Российской Премьер-Лиги, которая также будет рассказывать о ходе турнира на сайте premierliga.ru и в социальных сетях. Календарь игр:

21.01.19 Спартак -Ростов 20:00; 25.01 Ростов — Локомотив 21:00; 28.01 Ростов — Зенит 20:00

22.01.19 Зенит -Локомотив 20 :00; 25.01 Зенит -Спартак 18:00; 29.01 Спартак -Локомотив 20:00

Помимо уникальной возможности провести несколько необходимых для межсезонья игр с достойными соперниками, каждая из команд сможет побороться за призовой фонд турнира. К слову, общий призовой фонд турнира составит 200 тысяч долларов.