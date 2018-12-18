Дом Версаче представил модную гирю за 30 тысяч рублей

«Если ты ждал момента, когда мир сойдет с ума, то он настал», — это комментарий к рекламному фото черной десятикилограммовой гири от кутюр. Отличие от обычной гири в нашлепке с гербом модного дома и в ручке, которая выглядит странно.

В описании товара сообщается, что тренажер идеален с точки зрения моды, и поможет хорошо выглядеть во время тренировок. Кроме того, обещается, что этот «поразительный декоративный аксессуар» может вписаться в любой интерьер.

Как работает механика герба Версаче в контексте укрепления мышечной массы спортсмена в рекламном тексте не сообщается. Возможно, предполагается это просто плюс 100 очков к манерности исполнения упражнений.