В Челябинске состоится хоккейный матч в честь юбилея Николая Макарова

В этом году прославленный челябинский хоккеист Николай Макаров отмечает 70–летие. Юбилей Николай Михайлович решил провести в любимом хоккейном стиле.

В ледовой арене «Трактор» (ул. 250 лет Челябинску, 38) 19 декабря соберутся друзья – хоккеисты Николая Михайловича. В товарищеском матче встретятся команды «Ветераны «Трактора» и «Друзья Макарова».

В составах команд много известных личностей. За ветеранов сыграют: Максим Смельницкий №22 - тренер ХК «Белые медведи», Андрей Кудинов №24 – президент федерации хоккея г. Челябинска, Алексей Петров №78 - заместитель директора ХК «Трактор» по спортивным вопросам, Алексей Чикалин №23 – ассистент главного тренера ХК «Белые медведи», любимцы болельщиков Дмитрий Демидов №26 и Марат Аскаров №32. Выведет на лед команду тренер Анатолий Зиновьевич Картаев.

В команде «Друзья Макарова» под руководством тренеров Николая Михайловича Макарова и Юрия Федоровича Шумакова сразятся с друзьями-ветеранами: Иванов Сергей №15, Хрущев Сергей №21 – тренер спортивной школы «Трактор», Видгоф Борис№64 - Первый заместитель Председателя Челябинской городской Думы, Видгоф Михаил № 16 - Депутат Законодательного Собрания Челябинской области, Копылов Анатолий№56 – исполнительный директор федерации хоккея Челябинской области.

В программе матча также автограф-сессия юбиляра для болельщиков.

Начало интересного матча – встречи ветеранов челябинского хоккея в 19-00ч. Вход для всех болельщиков - свободный.

Николай Михайлович Макаров – легенда клуба. Провел за ХК «Трактор» 13 сезонов, в которых сыграл 521 матч и набрал 223 (129+94) очка. В сезоне 1976/1977 вместе с «Трактором» завоевал легендарную бронзу чемпионата СССР. В 1977, 1981 и 1982 годах защитник входил в число 40 и 34 лучших игроков чемпионата СССР. В сезоне 1981/1982 Николай Макаров установил рекорд результативности для защитников (21 шайба). Играл в основной и второй сборной СССР.

Достижения игрока: бронзовый призер чемпионата СССР 1976/1977 в составе «Трактора», серебряный призер чемпионата Финляндии (SM-Liiga) 1982/1983 в составе «Jokerit» Helsinki, чемпион мира и Европы 1980/1981.

Награжден орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.