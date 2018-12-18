В отставку отправлен главный тренер футбольной команды "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Согласно последней информации, в самое ближайшее время будет названо имя временного главного тренера.

Клуб выразил благодарность Моуринью за его работу в "Манчестер Юнайтед", а также пожелал ему успехов. Отмечается, что в настоящий момент команда начинает поиски нового главного тренера, сообщает днем во вторник, 18 декабря, издание "Советский спорт".

Напомним, 55-летний Жозе Моуринью занимал высокий пост в клубе с 2016 года. В этом сезоне футболисты команды продемонстрировали самые плохие результаты за последние 28 лет.