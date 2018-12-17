"Спартак" приобрёл защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса
17 декабря 2018, 23:17 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]
Футбольный клуб "Спартак" приобрёл защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса, информирует официальный сайт "красно-белых". "Спартак" и "Флуминенсе" согласовали условия перехода в наш клуб защитника Айртона Лукаса. 21-летний футболист подписал с "красно-белыми" долгосрочный контракт.
Новичок присоединится к "Спартаку" на первом подготовительном сборе в январе", - сказано в заявлении клуба.
Ориентировочно, трансфер бразильца стоил москвичам 7 миллионов евро.
Посмотреть эту публикацию в Instagram