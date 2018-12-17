Футбольный клуб "Спартак" приобрёл защитника "Флуминенсе" Айртона Лукаса, информирует официальный сайт "красно-белых". "Спартак" и "Флуминенсе" согласовали условия перехода в наш клуб защитника Айртона Лукаса. 21-летний футболист подписал с "красно-белыми" долгосрочный контракт.

Новичок присоединится к "Спартаку" на первом подготовительном сборе в январе", - сказано в заявлении клуба.

Ориентировочно, трансфер бразильца стоил москвичам 7 миллионов евро.