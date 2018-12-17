Названы соперники клубов «Зенит» и «Краснодар» по плей-офф Лиги Европы

Названы соперники российских футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» по плей-офф Лиги Европы

В 1/16 финала Лиги Европы петербургский «Зенит» проведет два матча с турецким «Фенербахче». «Краснодару» предстоит игра с леверкузенским «Байером».

Белорусская команда БАТЭ играет с английским «Арсеналом».

Церемония жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы состоялась в швейцарском Ньоне.

Другие результаты жеребьёвки:

«Виктория Пльзень» — «Динамо» (Загреб)

«Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург»

«Рапид» — «Интер»

«Славия» — «Генк»

«Цюрих» — «Наполи»

«Мальмё» — «Челси»

«Шахтёр» — «Айнтрахт»

«Селтик» — «Валенсия»

«Ренн» — «Бетис»

«Олимпиакос» — «Динамо» (Киев)

«Лацио» — «Севилья»

«Спортинг» — «Вильярреал»

«Галатасарай» — «Бенфика»

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 12 и 14 февраля, ответные встречи – 20 и 21 февраля.

22 февраля пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира.