Названы соперники клубов «Зенит» и «Краснодар» по плей-офф Лиги Европы
17 декабря 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
Названы соперники российских футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» по плей-офф Лиги Европы
В 1/16 финала Лиги Европы петербургский «Зенит» проведет два матча с турецким «Фенербахче». «Краснодару» предстоит игра с леверкузенским «Байером».
Белорусская команда БАТЭ играет с английским «Арсеналом».
Церемония жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы состоялась в швейцарском Ньоне.
Другие результаты жеребьёвки:
«Виктория Пльзень» — «Динамо» (Загреб)
«Брюгге» — «Ред Булл Зальцбург»
«Рапид» — «Интер»
«Славия» — «Генк»
«Цюрих» — «Наполи»
«Мальмё» — «Челси»
«Шахтёр» — «Айнтрахт»
«Селтик» — «Валенсия»
«Ренн» — «Бетис»
«Олимпиакос» — «Динамо» (Киев)
«Лацио» — «Севилья»
«Спортинг» — «Вильярреал»
«Галатасарай» — «Бенфика»
Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 12 и 14 февраля, ответные встречи – 20 и 21 февраля.
22 февраля пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира.