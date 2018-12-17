В завершении календарного 2018 года ХК «Трактор» проведет три домашних матча. По хорошей традиции Клуб всегда ярко и торжественно отмечает свой День рождения и предстоящий Новый год. В этот раз болельщиков черно-белых также ждут праздничные сюрпризы.

Ледовая арена «Трактор» уже готова к предстоящим новогодним праздникам – фасад арены украшен яркой иллюминацией, в фойе – лес из наряженных елок. 26 декабря на матче с минским «Динамо» болельщиков ждет предновогодняя атмосфера, конкурсы с елками и новогодними игрушками.

Матч 28 декабря с казахстанским «Барысом», посвященный 71-ому дню рождения, будет организован в стиле 90-ых годов. Этот период взят за основу дня рождения не просто так. Именно в 1993 году на Кубке Шпенглера в Швейцарии зародился логотип клуба – белый медведь. Соответственно, в этом сезоне логотип отметит свое 25-летие. Игроки будут в яркой ретро-форме 1993 года. Вместе с сегодняшним «Трактором» по традиции в единой форме на лед выйдут игроки команды из далеких 90-ых. Лучшие хиты 90-х, интерактивные фото зоны, тюнингованные ретро-машины, любимый конкурс костюмов из семейных запасов, развлечения и конкурсы эпохи перемен, атрибутика и атмосфера. Готовясь к дню рождения, игроки «Трактора» завершили съемки в необычном ретро-проморолике праздничного матча.

Предновогодний матч 30 декабря откроют Дед Мороз со Снегурочкой, сказочные персонажи. Изобилие новогодних подарков и развлечений - гарантировано. У болельщиков «черно-белых» за сутки до наступающего 2019 года есть шанс проводить старый и отметить грядущий по-хоккейному.

Уже открыта продажа билетов на матчи Новогодней серии 28 и 30 декабря в кассах города и на сайте https://hctraktor.org.