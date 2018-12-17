Сборная РФ по хоккею стала победителем Кубка Первого канала

Сборная России в заключительном матче разгромила команду Финляндии со счетом 5:0 на футбольной "Газпром Арене" в рамках Кубка Первого канала. Россияне стали победителями турнира второй раз подряд.

За поединком, который проходил на стадионе футбольного клуба "Зенит" в Санкт-Петербурге, следили более 71 тысячи зрителей. Данный показатель стал рекордным за всю историю отечественного хоккея.

Заброшенными шайбами в ворота противников в этот раз отличились хоккеисты Никита Нестеров, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Василий Токранов, а также Владислав Гавриков.

Таким образом, одержав три победы, сборная Российской Федерации по хоккею выиграла домашний этап Евротура. Ранее российская команда нанесла поражение Швеции (3:2 Б) и Чехии (7:2).