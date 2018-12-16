МОК потребовал от российских спортсменов вернуть медали Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российских бобслеистов вернуть золотые медали, завоеванные ими на Олимпийских играх в Сочи, из-за нарушения антидопинговых правил спортсменами.

«Международный олимпийский комитет обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавшим вместе с ними участие в соревнованиях», - сообщила пресс-служба МОК.

В частности, российский бобслеист Алексей Воевода должен вернуть две золотые медали сочинской Олимпиады. Ранее дисциплинарная комиссия МОК приняла решение аннулировать его результаты на этих соревнованиях в связи с нарушением антидопинговых правил, и Спортивный арбитражный суд это решение поддержал.

Спортсмены Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков также должны вернуть медали, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд оправдал их, пишет ТАСС.