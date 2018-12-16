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МОК потребовал от российских спортсменов вернуть медали Олимпиады в Сочи

16 декабря 2018, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

МОК потребовал от российских спортсменов вернуть медали Олимпиады в Сочи
Фото: pixabay.com

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российских бобслеистов вернуть золотые медали, завоеванные ими на Олимпийских играх в Сочи, из-за нарушения антидопинговых правил спортсменами.

«Международный олимпийский комитет обратился с просьбой о возврате медалей ко всем 11 российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и к их напарникам, принимавшим вместе с ними участие в соревнованиях», - сообщила пресс-служба МОК.

В частности, российский бобслеист Алексей Воевода должен вернуть две золотые медали сочинской Олимпиады. Ранее дисциплинарная комиссия МОК приняла решение аннулировать его результаты на этих соревнованиях в связи с нарушением антидопинговых правил, и Спортивный арбитражный суд это решение поддержал.

Спортсмены Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков также должны вернуть медали, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд оправдал их, пишет ТАСС.

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