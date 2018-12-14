Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу победила команду Румынии в полуфинале чемпионата Европы и вышла в финал, где встретится с победителем второго полуфинального матча между командами Франции и Нидерландов.

Подопечные тренера Евгения Трефилова выиграли матч с национальной командой Румынии со счетом 28:22. Эта победа позволила нашей женской сборной выйти в финал чемпионата Европы, чего не случалось аж с 2006 года.

Лучшим игроком этого матча признана Анна Вяхирева. В финале чемпионата Европы, проходящего в эти дни во Франции, наши девушки встретятся с победителем второго полуфинального матча между командами Франции и Нидерландов, сообщает RT.