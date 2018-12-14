Бой Арама Амираняна и Хусейна Байсангурова спасет детскую жизнь

18 декабря на площадке казанского КРК «Пирамида» во время боксерского шоу «Ринг Чемпионов - Кубок Казанского Кремля», главным событием которого станет супер-бой Арама Амирханяна и Хусейна Байсангурова, пройдет благотворительная акция совместно с Фондом тяжелобольных детей «Линия жизни».



В течении боксерского вечера можно будет отправить SMS с суммой пожертвования на номер 3242. Все собранные средства пойдут на лечение Бегишева Радмира из города Бавлы, республики Татарстан.



Год назад у него произошло кровоизлияние в мозг. Врачи провели трепанацию черепа. Но имплантат, установленный мальчику во время повторной операции, не прижился и начал сдвигаться. Сейчас, если пластина сдвинется еще на немного, мозг Радмира может быть поврежден. Фонд «Линия жизни» собирает деньги на новый имплантат, который обезопасит жизнь ребенка. До болезни мальчик вел активный образ жизни ходил в школу искусств и занимался в секции бокса.



Также в рамках акции пройдет благотворительный аукцион боевых боксерских перчаток Ultimatum Boxing с автографами боксеров.