Андрей Аршавин, объявивший о завершении спортивной карьеры, может вернуться в питерский "Зенит". Не играть, конечно. Его пригласили на административную работу. Скорее всего, Аршавин, который начинал карьеру в "Зените", согласится.

Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

Обсуждались три возможных варианта: пост советника президента "Зенита"» Сергея Фурсенко, должность заместителя спортивного директора – как вместо занимающего аналогичную позицию Вячеслава Малафеева, так и в пару к нему.

Аршавин играл в последнее время за казахстанский "Кайрат" и недавно объявил о завершении карьеры.

За "Зенит" он выступал с 2000 по 2009 год, после чего перешел в лондонский "Арсенал".

Из Лондона летом 2013 года футболист вернулся в Петербург и выступал за команду до лета 2015 года.

За "Зенит" Аршавин провел 352 матча, забил 74 гола и отдал 99 результативных передач. В составе команды он выиграл три чемпионата России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Аршавин несколько раз признавался лучшим футболистом страны.