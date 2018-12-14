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«Севилья» побеждает 3:0, но«Краснодар» выходит плей-офф

14 декабря 2018, 07:04 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

«Севилья» побеждает 3:0, но«Краснодар» выходит плей-офф
фото: pixabay.com

В четверг, 13 декабря, «Севилья» на своем поле приняла «Краснодар» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы J, которая прошла на «Рамон Санчес Писхуан». Польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Сефанским обслуживает матч.

«Краснодар» после пяти матчей группового этапа в Лиге Европы лидирует в группе J. Испанский клуб близок к плей-офф, занимая второе место с девятью очками.У коллектива 12 очков, благодаря чему «Краснодар» опережает на три балла как своего грядущего оппонента, так и «Стандард». «Быкам» нужна минимум ничья, чтобы выиграть группу, но российская команда выйдет в плей-офф и со второго места, если уступит с разницей в четыре мяча или меньше. Либо устроит любое поражение, если «Стандард» не победит.( по информации livesport.ru)

Игра началась позиционной атакой «Севильи», эмоционально команда настроена серьёзно, они не расстаются с мячом, много передач пока в середине поля На 5 мин. «Севилья» забивает быстрый гол, результат серии грубых ошибок защитников и голкипера Станислава Крицюка На 5 мин быстрый гол пропускает наша команда, под прессингом Крицюк не лучшим образом выбил мяч на Каборе, а Шарль в свою очередь неудачно подставил ногу под прессингом ещё одного соперника, и мяч срикошетил на Бен-Йедера, который оказался с глазу на глаз с вратарём, и хладнокровно пробил в дальний угол ворот.

Далее события развиваются еще драматичные: на 11 мин. игроки «Славии» увеличивают своё преимущество: Да что ж такое?! Удар на удачу к штрафной площади гостей закончился голом - Бен-Йедер как от школьника убежал от Фьолусона, и снова реализовал выход 1 на 1, счет становится 2:0 Успокоились сейчас севильцы, и всей командой отошли на свою половину поля, позволяя российской команде пасоваться поперёк поля.Похоже на то, что нам всё-таки придётся смотреть на ход параллельного матча, где "Стандард" играет с "Акхисаром".

Болельщики на трибунах же требуют от своих любимцев не останавливаться на достигнутом, а добивать оппонентов

Ответили краснодарцы быстрой контратакой с вялым ударом по воротам метров с 20-ти, который стал разминкой для Вацлика, в ответ Эскудеро плотно пробивал по воротам, и Крицюк не без труда сумел выручить команду, значительно лучше мяч сегодня держится в ногах хозяев поля. "Краснодар" старается играть также в атаку, но мало что получается.Очень старательно работает в атаке Промес, которому, разумеется, хочется забронировать за собой твёрдое место в основном составе "Севильи".

После подачи корнера отбились краснодарцы, просто вынеся мяч в аут. Нервно действуют "зелёно-чёрные", им не хватает хладнокровия, нашим ребятам нельзя спешить, надо найти свою игру, успокоиться Для того , чтобы доминировать, крайние защитники должны создать движение, снабжать игроков атаки точными передачами в центр штрафной соперника, но пока все валится из ног, наши ребята не используют ошибки защитной линии испанцев Прекрасное настроение у болельщиков "Севильи", которые весело распевают одну песню за другой.В целом темп игры пока что можно назвать невысоким. Краснодарцы не стремятся идти вперёд большими силами, стараясь максимально надёжно сейчас действовать на своей половине. В параллельном матче "Стандард" пока что не забил в ворота "Акхисара", но и не пропустил.

хавбеки «быков» либо вжимаются к своей штрафной и не встречают соперников перед линией штрафной, либо допускают ужасные позиционные ошибки «Краснодар» продолжает пропускать нападение испанцев в свою штрафную, где возникают предголевые ситуации, которые с трудом ликвидируются Подустали команды под конец тайма, и на последних минутах решили перейти на пеший темп. На данную минуту обе команды проходят в плей-офф турнира. Первый тайм окончен! "Севилья" переигрывает "Краснодар" со счётом 2:0.

Во 2-ом тайме на 48 мин ошибка защитной линии приводит к тому,что красная карточка! После сэйва Крицюка добивали мяч севильцы в пустые ворота, и тут Рамирес рукой выбил мяч с линии. Зачем? Естественно, что арбитр назначает пенальти за игру игрока «Краснодара» рукой: Крицюк угадал направление удара, и коснулся мяча даже перчаткой, но помещать голу не удалось. Здорово пробил Банега.В сухом остатке 3:0 в пользу «Севильи» и удаление Рамиреса с поля, теперь у «быков» только 9 полевых игроков и больше 30 мин в игре.

Чтобы за 60 мин игры «быки» не смогли реализовать ни одного голевого момента, давно так плохо не было, тем более, что Севилья это.не топ-клуб, команда уровня «быков», их команда набрала 12 очков, другое дело, что коллективы в группе равные Тихо стало на поле и за его пределами. Для "Севильи" уже ни о какой интриги речи не идёт - испанская команда уверенно занимает первое место в группе J .Полтайма остаётся играть в группе J. В Турции по-прежнему ничья 0:0, которая в пользу "Краснодара", который при таком раскладе выходит в плей-офф со 2 места.  В пешем темпе проходит сейчас матч. Хочется надеяться, что так же продлится и до финального свистка. Главное, чтобы "Краснодар" не пропустил четвёртый.

Звучит финальный свисток арбитра и все остались довольны: "Севилья" выходит с 1-ого места, а «Краснодар» со 2-ого.

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