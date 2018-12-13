ЦСКА разгромил «Реал» в Мадриде, но не попал даже в Лигу Европы

Ответный матч в рамках группы G Лиги Чемпионов УЕФА 2018/19 между «Реалом» и «ЦСКА» состоялся 12 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. «Сливочные» обеспечили себе место в плей-офф турнира, а вот «армейцы» максимум могут побороться за зону Лиги Европы, и, то, если удачно сыграют против «Реала», а «Виктория Пльзень» оступится в матче против римской «Ромы».

Ответим, что первый матч между «Реалом» и «ЦСКА», проходивший на «Лужниках», завершился со счётом 1:0 в пользу российской команды.

По набранным очкам :у Реала -12; Ромы-9;Виктории-4 и ЦСКА-4 Теперь московскому клубу остаётся бороться за плей-офф Лиги Европы, для этого нужно, как минимум не проиграть в Испании, к тому же, важен исход параллельного матча, в котором «Виктория» обязана проиграть «волкам». Шансы зацепиться за 3-е место у команды Виктора Гончаренко есть, но они не столь велики. ( по информации football-match24.com)

Игра началась и сразу бросилось в глаза, защитный вариант армейцев: 5-4-1-1 у «Реала» мы увидели знаменитый испанский билд-ап (развитие атаки)

"Побеждать, побеждать", - кричат болельщики ЦСКА с трибун мадридского стадиона. Выиграть сегодня будет непросто нашей команде, но вот побороться за ничью... Почему бы и нет?!Спокойно наш клуб действует на чужой половине поля. Сегодня будет непросто "армейцам", но мы верим, что российский коллектив вопреки всему наберет турнирные баллы. Душевное спокойствие было очень близко – нужно было всего лишь сыграть вничью с «Викторией». Но ЦСКА, как и всегда, пошёл по сложному пути.

К 10 мин армейцам не удается выбраться со своей половины поля. Не пытается мадридский коллектив взвинчивать темп, но мы знаем, что все может разом измениться, только дай волю "сливочным".Ошибся Магнуссом в выборе позиции. Успел подстраховать его Щенников, который вынес мяч за боковую линию, завершив прорыв Асенсио.

Тут же и первый угловой зарабатывает "Реал", используя для своей атаки правый фланг. Выполняет Иско навес от углового флага, но слишком простой для Акинфеева навес получается.Плотненько играют наши ребята против быстрых мадридцев. Винисиус слева в штрафной ЦСКА получил мяч и попытался пробить по воротам Акинфеева. Успевает Бекао переправить сферу за боковую линию.

Испанцы контролируют мяч, играют в своё удовольствие как на тренировке, вдруг взрываются и правый вингер входит в штрафную , но Бензема пролетел рядом с мячом Не фолит "Реал" в первом тайме совсем, а вот "армейцы" совершают свое четвертое нарушение правил. На сей раз в роли пострадавшего выступил Иско.Так как результат поединка "Виктория" - "Рома" зависит от положения ЦСКА в группе относительно чешского коллектива, будем периодически следить и за той встречей, передавая основные события вам.

Ни в коем случае ЦСКА нельзя бояться "Реал". Тем более, что "сливочные" сегодня не играют в своем основном составе. Мы, конечно же, верим, что российскому коллективу удастся добыть тот результат, ради которого мы собрались у своих мониторов в этот футбольный вечер.

На 23 мин. первый угловой у ворот испанцев, но в итоге армейцы пропустили контратаку и игрок «Реала» Марко Асенсио попадает в штангу

Опасный штрафной назначает арбитр в сторону армейцев, но мяч попадает в стенку, повторный удар наносит Бензема, но защитник собой закрывает движение мяча

На 32 мин Марко Асенсио индивидуально прошел защиту армейцев, но попал в Акинфеева удивительно, что ,«Реал» не прессингует, играет на классе и ждут пока армейцы сами отдадут мяч хозяевам, а получилась обратная ситуация. Шедеврально! Быстрая контратака ЦСКА добралась до штрафной "Реала". Сигурдссон отдал передачу на Чалова, который убрал на замахе защитника, после чего филигранно направил сферу в левую "шестерку", точно в цель. Прыжок Куртуа лишь добавил эффектности и эффективности этому эпизоду!а -0:1 в пользу ЦСКА

На 43 мин происходит что-то невообразимое, на какой-то момент испанцы упустили инициативу и поплатились за это - прекрасная атака "армейцев" закончилась тем, что Чалов сделал передачу пяткой на Фернандеса. Марио вышел на свидание с Куртуа, но не сумел его переиграть. Сфера от ноги голкипера отскочила в сторону Щенникова, которому удалось добраться до мяча первым и переправить его в излюбленный правый угол! Браво!Армейцы повели 0:2. На этом 1-й тайм завершился.

2-ой тайм начался с атаки армейцев, но испанцы настроены исправить положение, поэтому пошли большими силами на ворота ЦСКА Хочется нам, конечно же, чтобы ЦСКА держал оборону и сегодня помог Игорю Акинфееву сохранить свои ворота в неприкосновенности. Получится ли? Будем надеяться!

Бэйлу не позволяет после подачи корнера пробить Магнуссон, который выпрыгивает выше валлийца и выносит сферу подальше от опасной зоны. Вальехо спокойно играет при обороне собственных ворот, а контратака "Реала" не удается, ведь наша оборона справляется с угрозой со стороны Иско.

М-да, друзья, и все подвиги ЦСКА бесполезны на фоне того, что "Рома" пропускает в гостях гол от "Виктории". Ну, как же так, ребята? Где справедливость-то?

На 73 мин Это ноль - три! Невероятно! Вальяжно оборонялись футболисты "Реала" у своих ворот, тогда как Влашич ворвался в штрафную соперника, после чего отдал мяч под удар Сигурдссона, который и расстрелял дальний угол рамки Куртуа! Такого исхода сегодня не ждал никто! ЦСКА ведет 0:3! и это «Реал»- трёхкратные победители Лиги Чемпионов, бывают чудеса и в футболе, это как раз тот случай.

Карвахаль с левого фланга выполнял подачу в штрафную ЦСКА, но попал в Фернандеса, после чего заработал очередной угловой. Подача от флага на ближнюю штангу, снова Марио играет блестяще. На этом завершился этот удивительный матч войдет в историю современного футбола К сожалению «Реал» разгромили ,а даже в Лигу Европы не попали.