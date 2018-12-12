Фигуристка Елизавета Туктамышева попала в больницу перед чемпионатом России

Российская фигуристка, бронзовый призер финала Гран-при Елизавета Туктамышева попала в больницу. Согласно последней информации, спортсменке придется пропустить чемпионат России из-за болезни.

Тренер Елизаветы Алексей Мишин сообщил, что его воспитанница была госпитализирована в связи с воспалением легких, передает сегодня ТАСС. Предполагается, что Туктамышева проведет в медицинском учреждении две недели.

Сама фигуристка очень расстроилась, заболев всего за неделю до важного события. Елизавета отметила, что не знает, как это могло произойти.

Напомним, национальное первенство будет проходить с 19 по 23 декабря в Саранске.