Жорин: «Глушаков сам себя травит»

Денис Глушаков переживает сложный период в жизни. Как в профессиональной жизни, так и в личной. За его бракоразводным процессом наблюдают даже те, кто не увлекаются спортом.

«Глушаков сам себя травит! Своим поведением в первую очередь. Его сейчас очень раздражает тот факт, что ему приходится платить алименты: вернее, это делает за него клуб, перечисляя в счет содержания детей 1/3 его ежемесячного дохода. Напомню, Глушаков сам хотел получать алименты от жены в размере 80 тыс. рублей» — поделился Сергей Жорин. Об этом сообщает NEWS.ru.

Не отвернулась от Глушакова разве что мама. По ее словам, она не вмешивается в отношения сына и матери его детей.