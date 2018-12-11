«Шальке» побеждает «Локомотив» 1:0 и лишает его попадания в Лигу Европы

11 декабря 2018 года в немецком городе Гельзенкирхен на стадионе «Феоьтинс-Арена» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги Чемпионов сезона 2018-2019 годов состоялась встреча хозяев поля – команды «Шальке» и их гостей из столицы Российской Федерации – московского «Локомотива». Главный судья Тасос Сидиропулос (Греция).

«Шальке» довольно успешно проводит групповой этапа в Лиге чемпионов, подопечные Доменико Тедеско набрали 8 очков и вышли в плей-офф со 2-ого места. В результате с 3 очками «Локо» замыкает квартет D. Для выхода в Лигу Европы москвичам нужно побеждать и надеяться на поражение «Галатасарая». Об этом сообщает Рамблер.

Игра началась с обоюдных неторопливых позиционных атак, без остроты, быстрее двигаются немцы, они больше владеют мячом. Рыбус на правом фланге сыграл головой и под прессингом соперника вынес сферу в аут. Не торопятся немцы вводить снаряд в игру. Счет 0:0 хозяев поля сегодня вполне устроит. Кстати говоря, на "Фелтинс-Арене" сегодня далеко не аншлаг. Кстати говоря, на "Фелтинс-Арене" сегодня далеко не аншлаг. Фанаты слабо заполнили арену "горняков" в этот футбольный вечер. Похоже, что связано это как раз с тем, что команда уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира Прижали двое футболистов "Шальке" к бровке Фарфана, и тому пришлось бить по ноге Коноплянке, чтобы просто заработать аут для "Локомотива".

Хорош "Локомотив". Пока играют гости первым номером, но нужно бить по воротам. Без ударов не будет голов. Но "Шальке" пока очень плотно играет с нашими футболистами в обороне. Бесхитростными видятся прорывы наших ребят.

Периодически подолгу владеет мячом "Шальке", Коноплянка подключался к атаке "горняков" слева, но Мендил отдал передачу в ту зону, куда Евгений даже теоретически успеть не мог.

Первый фол от игроков "Локомотива". Налдо получил по ногам от Алексея Миранчука,. извиняется наш игрок, показывая, что не специально он здесь правила нарушал.

Немцы играют очень спокойно, используют зонный прессинг, но без грубости Постепенно перехватил инициативу "Шальке". Команда хозяев забрала сферу, а нам показывают Мендиля, который до сих пор не оправился от удара по ногам от Баринова. Неужели замена последует? Врачи уже на газоне.Низкая мотивация немцев, у которых уже решены все вопросы по ЛЧ, сказывается на рисуне матча: немцы не рвутся вперед — а «Локомотив» не может создать давление и дать результат

Игра рукой у Миранчука на чужой половине поля. Отдает греческий рефери мяч гельзенкирхенцам. Те, как кажется, будут продолжать катать вату в центре поля. Тойхерт справа врывался в нашу штрафную площадку, но массивные оборонительные редуты "Локо" справились с угрозой и перевели снаряд на угловой. Сердар заряжает по ногам нашему футболисту, и тут же в адрес футболиста "Шальке" прилетает карточка желтого цвета. Это прекрасный шанс для нас отличиться.

Не поняли друг друга сразу два футболиста "Локомотива" на своей половине поля. Коноплянка врывался в итоге в штрафную "железнодорожников" и готовился уже пробить по рамке россиян, но Баринов вовремя подоспел на мяч и выбил его за лицевую линию. Угловой. Обеими командами за 32 мин игры не было сделано ни одного удара в створ ворот, пока мы видим примитивный, бесхитростный футбол, без многоходовых комбинаций и принятия быстрых решений. Если действия немцев понятны, то мотивация «железнодорожников» совершенно удивительны, они только отбиваются и не могут организовать ,что-то близкое к голевой атаки, картина какая-то сверхъестественная начинает складываться, так-как немцы практически не отдают мяч гостям, а 1-й тайм на этой печальной ноте завершается.

В параллельном матче этой группы второй мяч забили футболисты "Порту" в ворота "Галатасарая". "Выигрывать, так выигрывать группу", - решили португальцы, приехав в Турцию за очередной победой в группе ЛЧ.

Во 2-ом тайме «Локомотиву» нельзя играть вторым номером, нужна агрессивная, динамичная и скоростная игра, а мы не чувствуем куража от игроков «железнодорожников» К сожалению характер игры не изменился Голлер в центре получил мяч под свой контроль, после чего решился на удар, но бросился под выстрел Кверквелия, который не позволил тут даже случиться угловому удару.

Много ошибаются гости в передачах мяча, хорошо ведут единоборства немцы, они быстро отбирают мяч у москвичей и только отсутствие должной мотивации у «Шальки» спасают ворота «Локомотива» в неприкосновенности Никто Антона Миранчука сейчас не поддержал в атаке на чужой половине поля. В итоге втроем немцы у нашего футболиста сферу все-таки отобрали.Немцы доминируют, постоянно оказывают давление на ворота Гилерме. «Локомотив» выбрал выжидательную позицию, ждут , что немцы допустят ошибку Да, непросто в эти минуты "Локомотиву" приходится. Крыховяку достается в одном из игровых эпизодов по ногам. Конечно же, это нарушение правил, которое не имел права не зафиксировать рефери .И Сёмин, и Тедеско постоянно стоят на ногах, что-то кричат в адрес своих футболистов, которым, честно говоря, приходится очень непросто. Усталость все-таки сказывается.

Опасно с фланга простреливал Коноплянка. Слева мяч в нашей штрафной прострелили хозяева, и Сердар с Настасичем чудом не отправляют сферу в сетку.

По-прежнему всего один гол нужен "Локомотиву" для выхода в Лигу Европы, ведь в параллельной встрече "Порту" все также обыгрывает "Галатасарай" со счетом 3:2. Чуть больше 50 000 болельщиков сегодня в Гельзенкирхене. Трибуны неполные, но собрали солидное количество фанатов, надо признать.

На 91 мин в добавленное время «Шальке» забивает гол- 1:0. Звучит финальный свисток и «Локомотив» остался без Лиги Европы