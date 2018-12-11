Василий Шестаков: МОК ещё раз доказал, что спорт вне политики

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков на пресс-конференции в Москве рассказал о временном признании самбо со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и перспективах вхождения российского вида спорта в программу Олимпийских игр.

По его мнению, дав временное признание самбо, МОК ещё раз доказал, что спорт вне политики. «Там присутствует здравый взгляд на все то, что происходит в современном мире», – добавил он.

«Я пока не знаю ни одной федерации, которая, получив временное признание, не получила постоянного. Мы не уроним планку и будем продолжать работать. Думаю, все пройдет успешно", – заявил Шестаков. При этом он подчеркнул, что после временного признания ФИАС получила право на ежегодную финансовую поддержку со стороны МОК, а также возможность стать членом Ассициации признанных международных федераций (АРИСФ).

Шестаков также сообщил, что самбо является одним из самых зрелищных видов единоборств. «Самбо – самодостаточный вид спорта. Практически на каждых соревнованиях полный зрительский зал. Это не только в России, но и в других странах. Например, на Азиатских играх билетов лишних не достать», – сказал он.

Кроме этого, президент ФИАС отметил, что с каждым годом количество участников соревнований по самбо растёт. На чемпионат мира приезжают более 80 стран. Несмотря на то, что российские спортсмены занимают лидерские позиции на турнирах, конкуренция продолжает расти. На вопрос «Аргументов недели», готова ли российская сборная когда-нибудь отдать пальму первенства, Василий Шестаков ответил, что удержать лидерство уже не так просто. "Количество медалей, завоеванных сборной РФ, с каждым годом уменьшается. Это не говорит о том, что наша команда стала слабее. Представители других стран продолжают развиваться. Им интересно самбо, они готовы бороться. Конкуренция сильно растет. Но мы являемся родоначальниками самбо, поэтому не должны быть слабее других», – сказал Шестаков.