В городе Перевальске ЛНР открывается школа российского самбо

18 декабря в Перевальске Луганской народной республики будет открыт новый зал для занятий детей единоборствами. Для благотворительного фонда «Я расту со спортом» данный зал станет вторым для ЛНР и 51 за четыре года существования проекта. Весомый вклад в этот важнейший проект для детей внес основатель и президент спортивно-патриотического клуба единоборств «Слава» в г. Керчь, председатель Совета директоров ИД "Аргументы недели" Вячеслав Тимошенко.

Самбо – национальный вид спорта в России, в этом году отечественной борьбе исполнилось 80 лет. 30 ноября 2018 года самбо получило официальное признание МОК, что означает блестящую перспективу: войти в программу олимпийских игр в Токио-2020.

«Именно этот вид спорта является социально значимым для нашей страны, и именно его мы развиваем и популяризируем не только в Российской Федерации, но и на братской земле. Новый зал станет вторым для Луганской народной республики, где откроется бесплатная школа единоборств. Сейчас очень важно дать молодым людям перспективу: состояться в спорте, реализовать самые смелые амбиции, воспитать волю к победе», - отмечает президент благотворительного фонда «Я расту со спортом» Мирослав Смирнов.

За последние два десятка лет спортивные традиции одного из центров единоборств Украины, города Перевальска, были разрушены. Перестали работать ДЮСШ, значительно устарел спортивный инвентарь, у молодых спортсменов нет мотивации становиться тренерами из-за нищенских зарплат. Создание новых залов единоборств – это второе рождение школ спортивного мастерства, материальная поддержка тренерского состава и перспективных ребят, выезжающих на соревнования.

В настоящее время зал единоборств на базе одной из образовательных организаций Перевальска практически готов: постелен борцовский ковер, установлены стеновые протекторы, боксёрские груши, шведские стенки, турники-брусья, завезены тренировочные манекены и другой инвентарь. Оборудование прошло труднейший путь и преодолело границы вместе с гуманитарным грузом при поддержке МЧС.

В настоящий момент организаторы готовят обширную праздничную программу открытия зала, на которой выступят как первые лица ЛНР, так и заслуженные ветераны спорта, общественники, творческие и спортивные коллективы г. Перевальска.

Новый зал рассчитан как минимум на 60 ребят, заявки на занятия в школе единоборств от которых уже поступили. На данный момент в трех общеобразовательных школах города обучается свыше полутора тысяч ребят, в трех учреждениях среднего профессионального образования - более пятисот студентов. Желающих заниматься единоборствами в Перевальске много, но небольшое помещение, оборудованное на месте бывшей раздевалки в гимназии №1, позволяло принять в секцию самбо не больше 30 юных спортсменов.

Для справки:

За последние четыре года российский благотворительный фонд «Я расту со спортом» оснастил 56 спортивных залов, расположенных на базе детских домов, школ-интернатов, муниципальных школ профессиональным спортивным инвентарем и экипировкой для занятий единоборствами в разных регионах страны. Школа единоборств в г. Перевальске станет второй, открытой в ЛНР (первая работает в средней образовательной школе №30 г. Первомайск ЛНР).

Вячеслав Тимошенко – предприниматель, благотворитель, основатель спортивно-патриотического клуба «Слава», в котором ребята из детских домов бесплатно занимаются самбо, председатель Совета директоров ИД "Аргументы недели", руководитель Комиссии по популяризации самбо Всероссийской федерации самбо, учредитель национальной премии добрых дел «Сможем вместе!».

На протяжении шести лет в городе-герое Керчь Вячеслав Тимошенко проводит ставший уже традиционным Всероссийский турнир по самбо «Кубок двух морей», который недавно приобрел международный статус, собрав рекордное количество спортсменов. На соревнования съехались 835 самбистов из разных уголков России – от Калининграда до Сахалина, кроме того, впервые в турнире приняли участие спортсмены из Южной Кореи.

При поддержке Вячеслава Тимошенко в Крыму вышла книга серии «Говорят герои великой Победы. Диалог поколений». Кроме того, в Керчи появилась уникальная книга «Поверь в себя!», героями которой стали местные мальчишки и девчонки со своими первыми победами и настоящие звёзды мирового спорта.