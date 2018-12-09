«Зенит» терпит поражение от «Рубина» 1:2

9 декабря в 17-ом туре Премьер-лиги встретились «Зенит» и «Рубин» на стадионе «Газпром-Арене»(стадион переименован с 9 января 2018г.). Главный судья Алексей Матюнин (Москва)

Игра началась с позиционной атаки зенитовцев, которые в своей манере частой потере мяча, при ключевых передачах в штрафную гостей,"Зенит" тут же бросился в прессинг, хотя с первых мин. атакует «Рубин».

На 7 мин при подаче углового Егор Сорокин замыкает передачу Сработала заготовка "Рубина" на угловом, когда ряд футболистов становятся практически на линии ворот. Последовала подача справа, и Сорокин головой с близкой дистанции нанёс точный удар.Счет становится 0:1 в пользу «Рубина»

Удивительно, что об этой заготовке прекрасно знают зенитовцы, но у них любовь наступать на одни и те же грабли Старается "Зенит" взвинтить темп, но пока что в атаке у питерцев получается немногое. Паредес метров с двадцати восьми пробил сильно правее и выше ворот гостей. Подолгу "Зенит" разыгрывает свои атаки, тяжело найти момент для удара .Нет моментов у "Зенита", несмотря на игровое преимущество. "Рубин" грамотно действует в обороне. За 30 мин. игры у зенитовцев не было ни одного голевого момента и удара по воротам

Активизировались футболисты "Зенита", как и их фанаты на трибунах. Тем не менее, казанцы продолжают уверенно обороняться. Паредес дважды простреливал с правого фланга, но в обоих случаях Сорокин играл на вынос.А вот это уже интересно! Паредес мощно пробил метров с двадцати четырёх - мяч пролетел чуть выше перекладины.

Завершилась игра в 1-ом тайме «Зенит» — лучший по организации атак с ходу, а вот с их организацией и есть главная проблема зенитовцев: долгое комбинирование у своих ворот, медленный выход из обороны в нападение,опорная зона не выводит нападение на ударные позиции,кроме Дриусси пока нет быстрых нападающих, в результате играть на отрыв не получается, вот и итог 0:1 и не одной острой, голевой атаки и удара в створ ворот,защита «Рубина» полностью переиграла нападение «Зенита».

Во 2-ом тайме зенитовцы пытаются отыграиться, надо делать меньше пауз в игре, они сейчас на руку «Рубину», сбить темп, играть медленно, чтобы защите было ленгче и на 50 мин вот это да! Защитник "Рубина" оформляет дубль. Отбился "Зенит" после атаки гостей, но мяч был возвращён в штрафную площадь хозяев. Анюков и Лунёв не разобрались, и выскочивший на верховой мяч Сорокин головой пробил мимо голкипера. и счет становится 0:2

На 59 мин Паредес забил пенальти за снос Эрнани в штрафной зенитовцев и счет становится 1:2 Кузяев после подачи справа пробил головой с пятнадцати метров - Бабурин спокойно забрал мяч в руки. Заболотный выиграл воздух и сбросил мяч в штрафную площадь, но там Дриусси не дотянулся ногой. Шатов справа в штрафной получил мяч после прострела с противоположной стороны от Эрнани.

Олег убрал игровой снаряд под левую, но последующий удар был блокирован. Прижать "Рубин" к штрафной площади у "Зенита" не получается. Казанцы сражаются за каждый мяч. После удара Маркизио и рикошета Сесар Навас сыграл на вынос. Довольно опасным был эпизод.Шатов пробил чуть ли не прямо с левого фланга атаки - получилось над перекладиной. "Зенит" продолжает оказывать давление, тяжело "Рубину" в последние минуты, ведь сил уже не так много.

Подводя итоги содержание игры «Зенита» в концовке сезона слабо увязывается с понятием лидера чемпионата. Один из атрибутов моды на схему 4-4-2, которая сейчас часто практикуется в РПЛ, да и в чемпионатах других стран – компактность, прагматичность и быстрые атаки по флангам, а вот тут-то и вылезает большинство проблем зенитовцев: так Паредеса постоянно съедают высоким прессингом , аргентинец попадая под давление складывает с себя функции диспетчера и делегирует их центральным защитникам или вратарю. Прессинг и оборона «Зенита» на своей половине поля оставляют желать лучшего Так, в семи предыдущих гостевых встречах зенитовцы одержали лишь одну победу. Причём в прошлом туре петербуржцы умудрились пропустить от тульского «Арсенала» целых четыре гола, тем не менее зенитовцы остаются лидерами с разницей с»Краснодаром» в одно очко.