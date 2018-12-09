«Краснодар» - «Уфа» - боевая ничья 1:1

9 декабря в 17 туре Премьер-лиги встретились «Краснодар» и «Уфа» на стадионе «Краснодар». Главный судья Алексей Еськов (Москва) Игра началась с позиционной атаки «Краснодара», много свободных зон, «быки» отличаются тем, что могут вскрыть самую плотную защиту, пытаются контратаковать уфимцы.

После ухода Смолова наступательный потенциал «быков» не только не снизился, но смогли раскрыться другие игроки команды, это говорит о правильно поставленной селекционной работы.

В следующей атаке уже Игнатьев подхватил мяч в штрафной соперника, Иван пробил в касание, но удар был заблокирован. Краснодарцы больше владеют мячом, но все передачи поперек поля, назад, но к сожалению нет диагональных забросов, все это снижает давление на уфимцев. На 13 мин. Вандерсон впервые пробил по воротам, но не точно.

"Уфа" здорово перекрывает зоны на старте матча, "Краснодар" пока никак не может подобраться к штрафной соперника. На 14 мин прекрасный удар под верхнюю штангу выполнил Тилль "Уфа" открывает счет -0:1 повели игроки «Уфы»: Живоглядов здорово ускорился на правом фланге атаки и выполнил точную передачу в центр, откуда прекрасно в касание пробил Тилль! Достаточно неожиданно "Уфа" забивает первый гол, использовав свой шанс в контратаке. Посмотрим, как "Краснодар" будет реагировать на пропущенный мяч. Очень важно для команды «Уфы» было забить гол, потому, что «Уфа» крайне невзрачна в гостевых поединках. В одиннадцати официальных играх текущего сезона уфимцы так и не добились побед.

Вандерсон прорвался вперед через правый край и выполнил заброс в штрафную, но там первым на мяче был Беленов. Первый угловой удар на левом фланге разыграли хозяева, Стоцкий получил передачу в центре и пробил с дистанции, но слишком неточно. Классон взял на себя игру и классно пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел чуть выше ворот.

На 26 мин.после точечного паса Перейры , который выполнил шикарный пас из глубины поля, Игнатьев ушел от своего оппонента и перебросил голкипера и счет становится 1:1 У «быков» солидное преимущество во владении мячом, но много не подготовленных и неточных ударов. Темп игры достаточно быстрый, мало остановок, компактно выстроены линии полузащиты и защиты, интересно сколько времени продержатся в таком темпе команды.

«Уфа» потеряла по сравнению с прошлым сезоном наработки в нападении. Башкирцы забили всего лишь двенадцать голов в семнадцати матчах. Для команды Премьер-лиги не может считаться нормальным явлением отсутствие ударов в створ ворот.

Отмечая половину пути пройденного командами в чемпионате нельзя пройти мимо такого приятного факта, что в составе РПЛ появилась по настоящему атакующая команда «Краснодар» даже удивительно, что при достаточно скромном бюджете сложилась система подготовки игроков, со своей школой, селекционной выборкой и главное тренерская деятельность Мусаева, который смог избежать беспорядочного набора игроков, которые идеально бы подходили для его тактических схем и как результат -текущая беспроигрышная серия «быков» насчитывает девять матчей.

«Краснодар» набрал такую динамику, скорости принятия решений, заряд,мотивацию на каждую игру и теперь является одной из тех немногих команд, которым невыгодна пауза в чемпионате.

Краснодарец Классно получил передачу в штрафной соперника и сумел пробить в ближний угол, но Беленов потащил этот удар! Стоцкий сместился с левого фланга в центр и пробил в падении, но мяч сорвал с ноги и улетел за пределы поля. 1-й тайм завершился.

Во втором тайме, судя по всему, уфимцам будет трудно, надо играть максимально собранно и использовать те немногие шансы, которые обязательно будут возникать, «Быки» начали опять с быстрых комбинационных атак,а игроки уфимской середины поля плохо поддерживает своих нападающих Угловой удар на левом фланге заработал "Краснодар", Перейра навесил на ближнюю штангу, но там борьбу выигрывают гости.

Вся игра проходит на половине поля «быков», уфимцы не могут выйти в атаку, краснодарцы доминируют, мотивация у них запредельная, мы видим продукт , который зажигает, такой футбол приятно смотреть Игбун классно сыграл на чужой половине поля, на скорости вошел в штрафную соперника, но там нападающий ошибся при передаче.

Перейра подошел к мячу и выполнил подачу в штрафную соперника со стандарта, но там второй этаж остается за "Уфой". Старается "Уфа" отводить игру от своих ворот, но "Краснодар" продолжает создавать давление. Финальный свисток возвестил о боевой ничьей. Краснодарцы приблизились вплотную к «Зениту» с разницей в одно очко.