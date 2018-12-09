Алина Загитова получила травму ноги перед произвольной программой

После завершения выступления фигуристок-одиночниц в финале Гран-при в Ванкувере стало известно, что олимпийская чемпионка Алина Загитова выступала с травмой ноги. Во время трансляции соревнований юниорок исполнительный директор Федерации фигурного катания Канады Тэд Бартон поведал, что Загитова споткнулась о кабель и получила травму. Три россиянки завоевали медали на юниорском Гран-при в Ванкувере

По словам Бартона, тренерский штаб предложил Алине сняться с соревнований, но олимпийская чемпионка настояла на катании своей произвольной "Кармен". 16-летней Загитовой медики наложили лед на травмированную ногу, и она откатала программу с больной ногой. Запись трансляции размещена на YouTube-канале юниорского Гран-при, - сообщает Лента.ру.

Напомним, на этом турнире Алина Загитова завоевала второе место, заработав 226,53 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Победительница Грин-при - японка, ровесница Алины Рика Кихира, набравшая 233,12 балла. Третьей место завоевала россиянка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Результат воспитанницы Алексея Мишина - 215,32 балла.