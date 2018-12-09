Три россиянки завоевали медали на юниорском Гран-при в Ванкувере

Победительницей юниорского Гран-при в Ванкувере стала российская фигуристка Алёна Косторная. По итогу двух программ - короткой и произвольной россиянка набрала 217,98 баллов, что обеспечило ей первое место.

Загитова заняла второе место в финале Гран-при

"Я не задумывалась об этом, рассуждала так: может быть, да, а может, нет. Как распорядится судьба. Главное, сделать свое", - цитирует РИА Новости девушку. По словам спортсменки, она осознаёт, что в недалёком будущем её ждёт конкуренция в лице таких фигуристок, как Рика Кихира и Алина Загитова.

Блестяще выступили на турнире и другие девушки - подруги Алёны по команде.

С небольшим отрывом от чемпионки второе место заняла россиянка Александра Трусова. Её результат составил 215,2 балла. Бронзу завоевала Алёна Канышева - 198,14 балла.