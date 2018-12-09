Российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место в финале Гран-при, проходящем в эти дни в канадском Ванкувере. Победительницей соревнований стала японская фигуристка Рика Кихира.

По сумме баллов за короткую и произвольную программы японская спортсменка показала результат 233,12 балла. Россиянка Алина Загитова заняла второе место с результатом 226,53 балла. Третью ступень пьедестала заняла также россиянка Елизавета Туктамышева, ее результат – 215,32 балла.

Ранее Алина Загитова одерживала победы в этапах Гран-при в России, Германии и Финляндии. Ее соперница Рика Кихира пробилась в финал Гран-при с победами на этапах в Японии и во Франции, сообщает ТАСС.