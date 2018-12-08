Определились чемпионы мира лиги ТНА

В Казани прошел финал 11-го по счету чемпионата мира «Бои по правилам ТНА», определивший сильнейших бойцов 2018 года. Чемпионами мира лиги ТНА стали Ассуйк Юсеф (Дания), Шер Мамазулунов (Узбекистан) и Фабио Кваси (Нидерланды). Почетными гостями финалов на "Татнефть Арене" стали Президент Татарстана Рустам Минниханов, чемпион мира по боксу WBA, IBF Денис Лебедев.









К сожалению, россияне Владислав Украинец и Игорь Дармешкин остались без чемпионских поясов, уступив Ассуйку Юссефу и Фабио Кастелло Кваси из Голландии соответственно. В бою в категории до 70 Владислав Украинец за счет маневренности сумел нейтрализовать преимущество в росте и размахе рук Юссефа. Россиянин постоянно менял углы и направления атак, "проваливая" датчанина в контратаках. После четвертого экстра-раунда победу судейская бригада отдала гостю из Дании.

В финале за чемпионский пояс ТНА в тяжелой весовой категории хозяин ринга Игорь Дармешкин с самого первого раунда включил всю свою силу и технику, но Фабио Кастелло Кваси был также неудержим. Экстра-раунд подтвердил доминирование представителя голландской школы кикбоксинга, принеся Фабио заслуженный пояс чемпиона ТНА.









Как и ожидалось фаворит финала в категории до 80 кг прошлогодний чемпион "Боев по правилам ТНА" Шер Мамазулунов из Узбекистана и претендент на чемпионский пояс Любо Ялови из Сербии вышли на ринг с запредельной мотивацией на победу. Три раунда бой в проходил с перевесом то в одну, то в другую сторону. В экстра-раунде хладнокровнее оказался Мамазулунов, "дожав" благодаря натиску ударов бой до победной концовки и став во второй раз чемпионом ТНА в среднем весе.









В боях престижа Клаудио Бадон из Румынии после трех нокдаунов заставил капитулировать Аудина Тункая из Турции. Испанец Виктор Монфорт с легкостью взял верх над греком Яннисом Софоклеусом. Еще один грек Петрос Вардакас в свою очередь победил нокаутом россиянина Аделя Зарипова, а Роман Крикля из Украины вырвал победу у голландца Сама Теветте.