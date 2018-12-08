ЦСКА наносит поражение «Енисею» со счетом 2:1

В матче 17-го тура чемпионата России ЦСКА принимал красноярский «Енисей». Встреча проходила на «Арене ЦСКА» 8 декабря. Арбитр матча — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Игра началась позиционными атаками ЦСКА, размеренный темп, обе команды используют зонный прессинг и на 4 мин Щенников, используя ошибку защитной линии красноярцев, точно пробил из района штрафной и счет становится 1:0 в пользу ЦСКА . Быстрый гол имеет большое моральное и эмоциональное значение В турнирной таблице «армейцы», набрав 27 очков, располагаются на третьей строчке и отстают от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.

Игра перешла в доминирование над «Енисеем» и на 15 мин Чалов аккуратно покатил мяч в штрафную площадь на Влашича. Никола сместился чуть влево и с двенадцати метров пробил в перекладину, от которой футбольный снаряд залетел в сетку, счет становится 2:0

Штрафной удар слева исполнили гости. Магнуссон на дальней штанге поборолся вверху, но пробить по воротам не смог, краснярцы не закрывают свои свободные зоны, без плотного прессинга с армейцами играть опасно, что и продемонстрировали в первые минуты москвичи

На 23 мин. Чалов с 22 метров пробил под перекладину. Юрченко перевёл мяч на угловой, красноярцы играют в открытый футбол, игрокам «Енисея» не хватает техники владения мячом, быстроты, принятия решения.

«Енисей» после шестнадцати туров остается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России — команда набрала 10 очков. В то же время после шестнадцати матчей красноярцы пропустили больше всех в РПЛ — 26 голов.

Начиная с 32 мин. игра идет в одни ворота, болельщикам армейцев это нравится, а в интересах развития футбола в таком огромном регионе как Красноярск, отсутствие школы, подготовка молодежи - проблема. Для объективности надо отметить,что у "Енисея" нет звёзд, но есть командная работа , подтверждением этого утверждения голевая ситуация на 35 мин., когда Ятченко справа навесил на Саркисова, который с 15 метров головой пробил по воротам, Акинфеев спокойно поймал мяч.

Красивую комбинацию по центру разыграли армейцы. Чалов, Жамалетдинов и Влашич по центру вывели к воротам Сирурдссона. Арнор с двенадцати метров низом пробил рядом с правой штангой. Армейцы держат мяч на чужой половине поля. По флангам продвинуться вперёд москвичам не удаётся.Фернандес справа прострелил вдоль ворот. Чалов проскочил мимо мяча, а пяткой не попал по сфере. Пошла неспешная, вялая игра с множеством вариантов забить еще один мчя.

На этом 1-й тайм завершился на классе ЦСКА- спокойно, буднично, без страсти, матч для тренировки армейцев перед игрой 12 сентября с Реалом.

Во 2-ом тайме проснулись красноярцы и включили прессинг, что это даст скоро увидим, пока красноярцы очень медленно выходят из защиты в нападение, крайние бровки блокированы армейцами и единственный шанс игроков «Енисея» уйти в отрыв от от защиты армейцев не работает

На 54 мин. красноярцы подловили успокоенных армейцев многоходовой комбинацией и Саркисов слева к воротам вывел Зотова. Александр увидел справа одного Комолова и сделал великолепную передачу на Павла. Комолов переиграл Акинфеева и сократил разрыв в счёте - Комолов забивает гол -2:1 Быструю атаку провели гости. Ятченко справа прорвался в штрафную площадь, но его прострел в центр не прошёл.

На 61 мин. арбитр Лапочкин назначает пенальти: Набабкин в штрафной площади сбил Саркисова, но исполнявший наказание Кичин не забил пенальти. Валерий пробил в левую штангу, мяч отскочил в правую, ударился об неё и выскочил в поле.

Во втором тайме инициатива перешла к гостям. "Енисей" больше и чаще стал атаковать, а у армейцев мяч стал держаться хуже. Стоит отметить, что ЦСКА не может похвастаться стабильной игрой на своем поле. В этом чемпионате команда Гончаренко дома трижды выиграла, трижды проиграла и один раз сыграла вничью.

Занев заработал угловой удар. Комков навесил на Гаджибекова, который пробил головой рядом с дальней штангой. Зотов справа издали пробил рядом с дальней штангой.

Звучит финальный свисток, ЦСКА набирает 30 очков и остается на 3-м месте в турнирной таблице.