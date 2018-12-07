Футболист Глушаков заявил в полицию на жену, обвинив ее в мошенничестве

Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков попал в скандальную историю со своей женой Дарьей. Глушаков судится с супругой. В сентябре они начали бракоразводный процесс. Футболист решил отсудиться себе детей.

Теперь телеграм-канал Mash сообщил, что капитан "Спартака" обратился с заявлением в полицию на Дарью и обвиняет ее в мошенничестве. Якобы он хочет избежать выплаты алиментов, которые составят на двоих 33 процента от его дохода. Доход Дениса Глушаков за сезон - около 2 миллионов евро, - сообщается на сайте sports.ru.

Ранее с имущества Глушакова сняли арест. Он вывел со счетов 300 миллионов рублей еще до решения суда.

Напомним, 24 сентября районный суд города Миллерово (Ростовская область, родина футболиста) рассмотрел его иск к супруге. Капитан требовал развода и алиментов на содержание совместных детей.

Но семья живет в Москве. В Миллерово футболист приезжает регулярно, пользуется в городе авторитетом. На свои средства построил стадион для юных футболистов.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, сегодня прокомментировал его заявление в полицию на жену. По словам Жорина, договариваться с супругой Денис не захотел. Юрист советовал Дарье довориться мирно, - сообщается на сайте championat.com. "Потому что Глушаков — креативщик. Всё время ищет новые решения. Попытки договориться? Он их не предпринимал....когда Дарья с ним встречалась, Глушаков был уверен, что дело будет рассмотрено в миллеровском суде. Но в итоге дело перенесли в московский суд", - рассказал адвокат, защищающий интересы знаменитостей.