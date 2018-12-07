Марат Сафин не желает терять времени и открестился от внебрачной дочери

Знаменитый российский теннисист, экс-первая ракетка мира, бывший депутат Госдумы Марат Сафин на данный момент не связан узами брака. 38-летний спортсмен признался, что никакой внебрачной дочери, которую ему приписали СМИ, у него нет.

Известно, что у Марата Сафина были романы со знаменитыми артистками, оперной певицей Аидой Гарифуллиной, одной из бывших солистой группы "Блестящие" Анастасией Осиповой.

В начале двухтысячных теннисист некоторое время встречался с девушкой по имени Валерия. В 2005 году эта девушка родила дочь. (Валерия вышла замуж за адвоката Дмитрия Якубовского и вместе со своей 13-летней дочкой Евой живет в его доме).

А в 2005 СМИ писали, что у Сафина родилась внебрачная дочь, и якобы спортсмен признал отцовство и платил Валерии алименты на ребенка.

Но в новом интервью изданию sports.ru Марат Сафин опроверг историю с рождением дочери. По признанию мужчины, тогда он не стал сразу комментировать слухи, так как был к ним равнодушен.

"У меня нет ни девушки, ни жены. Я не хочу отношений", - уверяет сейчас Марат Сафин. Сейчас Марату нравится просто жить одному. Он много путешествует, за год посещает несколько стран.

"Свобода выбора. Когда ты можешь делать что хочешь, не быть зависимым ни от кого", - в этом он сейчас видит счастье.