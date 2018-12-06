Анатолий Литовченко поздравил спортивную школу с 20-летием

Двадцать лет назад она начиналась как студенческий клуб, теперь из ее стен вышли 5 заслуженных тренеров России, 89 мастеров спорта страны, а воспитанники завоевали более 1300 медалей различного достоинства. Поздравить спортклуб "Буревестник" прибыл глава попечительского совета, депутат Госдумы Анатолий Литовченко.

- Этот юбилей – большое спортивное событие в жизни Южного Урала, всей страны, - уточнил глава попечительского совета. - Это настоящий праздник для многочисленных болельщиков и поклонников зрелищных видов единоборств, которые представляют атлеты «Буревестника». Трибуны ведущих арен мира рукоплескали вашим спортсменам.

Особо отметили вклад бессменного руководителя и основателя клуба - заслуженного работника физической культуры и заслуженного тренера нашей страны Федора Салиховича Шарафисламова.