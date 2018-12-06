Полузащитник ЦСКА стал лучшим молодым игроком года в РПЛ

Полузащитник ЦСКА стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», которая вручается Детской Футбольной Лигой и спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» лучшему молодому игроку года в РПЛ.

Речь идет об Ильзате Ахметове. Его поставили на первое место 46 из 100 опрошенных, имеющих непосредственное отношение к футболу и развитию этого вида спорта. В общей сложности Ахметов набрал 202 балла.

Второе место по итогам голосования принадлежит еще одному футболисту ЦСКА - Ивану Облякову (177 баллов). На третьей строчке расположился защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).