Полузащитник ЦСКА стал лучшим молодым игроком года в РПЛ
6 декабря 2018, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]
Полузащитник ЦСКА стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», которая вручается Детской Футбольной Лигой и спортивным клубом «ЛУКОЙЛ» лучшему молодому игроку года в РПЛ.
Речь идет об Ильзате Ахметове. Его поставили на первое место 46 из 100 опрошенных, имеющих непосредственное отношение к футболу и развитию этого вида спорта. В общей сложности Ахметов набрал 202 балла.
Второе место по итогам голосования принадлежит еще одному футболисту ЦСКА - Ивану Облякову (177 баллов). На третьей строчке расположился защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).