Программа «Все на Матч!» взяла «Национальную спортивную премию»

Программа «Все на Матч!» признана победителем в категории «Лучшая печатная и медиа-продукция» в номинации «Спортивный Парнас» «Национальной спортивной премии 2018».

Победителей в 11 номинациях Национальной спортивной премии за 2018 год определяли народным голосованием, с учётом мнения Экспертного совета. Информационная программа «Все на матч!» телеканала «Матч ТВ» победила в номинации «Спортивный Парнас» за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Награду на сцене получили ведущие программы Андрей Романов и Ольга Васюкова.

«Все на матч!» освещает самые актуальные спортивные события в формате 24/7. Гостями программы ежедневно становятся звезды самых популярных видов спорта. Наиболее значимые новости в мире спорта анализирует команда постоянных экспертов.

Церемонию награждения Минспорта проводит девятый год подряд. В этот раз - в обновленном формате. Среди участников и гостей: ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства. Гостями мероприятия стали: Павел Колобков, Валентина Матвиенко, Ольга Голодец, Игорь Левитин, Сергей Собянин, Дмитрий Чернышенко, Роман Ротенберг, Лариса Латынина, Светлана Хоркина, Алексей Немов, Ляйсан Утяшева, Николай Валуев, Елена Вяльбе, Никита Симонян, Вячеслав Фетисов, Алина Кабаева, Елена Исинбаева, Наталья Водянова и др. Об этом сообщает пресс-служба Матч ТВ.