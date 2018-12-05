Поддержи группу поддержки ХК «Трактор» в конкурсе!

По давно сложившейся в хоккейном мире традиции в конце календарного года проводится конкурс на лучшую группу поддержки хоккейного клуба.

Федеральный сайт Чемпионат.ком запустил конкурс, в котором вы можете выбрать самую яркую группу поддержки Континентальной хоккейной лиги. Первый этап – выбор чирлидеров непосредственно в своих конференциях. Вторым этапом станет определение победителя Лиги. В конкурсе участвуют практически все хоккейные команды лиги. Первый этап конкурса завершается 7 декабря.

Star Light - группа поддержки ХК «Трактор» работает с командой с 2011г. Star Light постоянно участвуют в конкурсе групп поддержки КХЛ. В 2013г. стали Лучшей группой поддержки Континентальной хоккейной лиги. На одном матче работают более 20 девушек. Помимо основной группы, выступающей на главной сцене, девушки работают в секторах рядом с болельщиками.

Организована группа была при ЮУрГУ в 2007 году. За свою небольшую историю девушки из Star Light неоднократно становились чемпионами и призерами чемпионатов России. В 2015 году спортсменки стали обладателями Кубка Европы по черлидингу (Франция).

Проголосуй за наших девушек из Star Light!