Новый рекорд: 34 тысячи мягких игрушек выбросили на лед фанаты хоккея

Во время матча Американской хоккейной лиги между клубами "Херши" и "Бингемтон" болельщики установили новый рекорд - выбросили на лед 34 тысячи 798 мягких игрушек, сообщает агентство ТАСС.

Широкий жест американских хоккейных фанатов, завершившийся рекордом, прошел в рамках акции "Teddy bear toss", которая проводится ежегодно на протяжении вот уже 25 лет (с 1993 года).

Болельщики выбрасывают мягкие игрушки на лед, когда команда-хозяин забивает первый гол. Собранные таким образом, они расходятся по местным детским домам и благотворительным организациям.

We can watch this a thousand times #TeddyBearTossHershey pic.twitter.com/aonDNfOsjw