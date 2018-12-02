«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 2:1

2 декабря в центральном матче 16-го тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между собой сыграли «Спартак» и «Локомотив».Главный судья — Сергей Карасёв (Москва).

Игра началась взаимными позиционными атаками, идет борьба за центр поля, темп игры средний, На 6 мин. Глушаков, используя рикошет от защитника, головой забивает быстрый гол. Открывает счет "Спартак", Ханни выполнил прострел низом на Луиса Адриано, помешал дойти снаряду до форварда рикошет, однако на отскок набежал Глушаков, который в падении "рыбкой" отправил сферу в сетку - 1:0 повел «Спартак» Не стал особо праздновать в ворота своей бывшей команды гол Денис Глушаков. Ну, а мы отмечаем быстрый старт в исполнении "красно-белых" и тот факт, что Юрий Сёмин уже на первых минутах встречи поднялся со своей тренерской скамейки. Чем-то явно недоволен он.

Удар со штрафного произвели "красно-белые". Прямо в Гилерме прилетел снаряд, и голкипер сборной России в прыжке перевел снаряд через планку, на угловой. Статистика очных встреч указывает на примерное равенство команд. В одиннадцати предыдущих поединках соперники одержали по три победы, а ещё в пяти случаях сыграли вничью. Причём два последних поединка завершились без голевыми ничьими.

«Железнодорожники» умеют настраиваться на матчи, они обыгрывали и «ЦСКА» и тяжелый неуступчивый «Ростов», но также эта команда может сенсационно проиграть на родной арене, например, екатеринбургскому «Уралу», как это случилось в предыдущем туре.

Время у «Спартака» ещё есть, чтобы как минимум побороться за зону Лиги Чемпионов, впереди целых 15 матчей, Состав у «народной команды» неплохой, к тому же, в зимнее трансферное окно руководство может выделить средства на новых игроков, если этого потребует Кононов. Ничего ещё не потеряно, главное ответственно готовиться к каждому поединку, а сыгранность придёт. Болельщики верят в родной «Спартак», который, на сегодня, является самым титулованным футбольным клубом России.

Отгоняет свою команду от ворот Гилерме. Просит он партнеров не прижиматься к рамке, однако пока под давлением "красно-белых" только так и приходится играть "железнодорожникам". До зимнего перерыва у «Локо» есть шанс набрать 6 очков, и подняться повыше в таблице, задача осуществимая, но обыграть тот же «Спартак» на чужом поле будет в край проблематично. Игра московского «Спартака» в нынешнем сезоне – синоним слова «нестабильность». Смолов с острого угла бьет сейчас по воротам, но в падении удается забрать мяч Реброву. Неплохой момент у Фёдора, но на месте голкипер "красно-белых"

«Локомотив» также не может похвастать стабильностью. Так, в минувшие выходные действующий чемпион проиграл «Уралу» в домашней игре – 1:2. Зато потом «красно-зелёные» порадовали домашней победой над «Галатасараем» – 2:0. Игнатьев красиво пропустил мяч на Миранчука. Тот отдал передачу дальше, и до мяча не сумел добраться Смолов, который позволил первым на снаряде оказаться Реброву. Опять опасно атаковал Смолов, догнал мяч на левом фланге, сумел выдать прекрасный пас на левый край штрафной "Спартака", откуда Антон выполнил прострел в центр, где его брату Антону не хватило буквально шага, чтобы снаряд отправить в сетку. Классная контратака "Локомотива", прострел от Фарфана справа в центр, и теперь Рассказов справляется уже в обороне, в рискованном подкате переправляя снаряд за лицевую линию, на угловой.

Как показал матч с «Галатасараем», «Локомотиву» комфортно при игре без мяча. «Железнодорожники» неоднократно подлавливали соперника на контратаках, против «Спартака» стоит ожидать чего-то подобного. Тем более что Олег Кононов относится к той категории тренеров, которые любят игру первым номером. На 32 мин. был голевой момент у «Локомотива», как не забивает Смолов?! Невероятно! Атака "Локомотива" левым флангом, передача Антона Миранчука в центр, неудачный для "Спартака" рикошет от защитника, и сфера прилетает на Смолова, который с двух метров в касание пуляет мяч в небеса...

На 38 мин.грубую ошибку допускает линия защиты и гол забивает Луис Андриано, увеличивая счет до -2:0: Очередная голевая передача Ханни! Выполняет он подачу с левого фланга, оставляют без присмотра Луиса Адриано гости, и нападающий выпрыгивает на мяч, отправляя снаряд головой в дальний угол. Сфера от штанги влетает в сетку, а Гилерме стоя провожает "пятнистого", никак не реагируя в рамке. На прошлых выходных «Спартак» прервал домашнюю 4-х матчевую проигрышную серию, обыграв самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1. Новому тренеру «гладиаторов» Олегу Кононову удалось стартовать с победы, и возможно, этому наставнику наконец-то удастся стабилизировать игру и результаты команды.

Мало что получается в эти минуты у "Локомотива". Замену произведет Сёмин уже в перерыве. Но кого по такому матчу стоит убрать с поля? Как и большинство претендентов на чемпионство, «Локомотив» также потерял много важных очков, сейчас столичный клуб идёт 4-м в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков, а после сегодняшней встречи, если Сёмину не удастся переломить ход встречи, отрыв увеличится...1-й тайм завершился.

Во 2-ом тайме «железнодорожники» пытаются отыграться Перекатывают пока футболисты "Локомотива" мяч на своей половине поля, но вперед совсем не идут. Спокойная игра без каких-либо обострений пока что.

Смолов слева попытался выполнить прострел в штрафную "Спартака". Слишком неудачной получилась эта передача. Спокойно на выходе сыграл вратарь, который в высоком прыжке забрал сферу в перчатки.

Игра «паровозов» потеряла остроту, скорость, быстроту принятия решения.На 67 мин в штрафной спартаковцев Рассказов сыграл рукой и голкипер назначил пенальти, Федор Смолов пробил и попал в штангу. Не получается у нас интриги, ведь вдалеке от собственных ворот держит соперника "Спартак". В общем-то, гол Смолова с пенальти помог бы вернуться в игру гостям, но при счете 2:0 это сделать будет крайне сложно.

На 80 мин. Прекрасный пас Баринова из глубины поля. Фарфан опережает защитника "Спартака" и Реброва, и, сталкиваясь с голкипером, все же переправляет снаряд в сетку -счет 2:1 У Реброва кровь появилась. Останавливает рефери встречу, пока голкиперу оказывается помощь. Повязка тут не помогает, рассечение на голове голкипера "Спартака" довольно серьезное. Сёмин от кромки поля просит уже главного арбитра добавить не менее пяти минут.

Тем не менее, хотели интригу, мы ее получили. Играть около 10 минут в матче остается. Сможет ли "Локомотив" выцарапать хотя бы ничью в этой встрече?

25 006 человек сегодня присутствует на стадионе. Это больше, чем пришло на "Рапид". Жизнь налаживается? Звучит финальный свисток, матч завершен победой «Спартака»